Scheidender Botschafter Melnyk auf dem Weg nach Kiew Fast acht Jahre lang war er der Botschafter der Ukraine in Deutschland: Melnyk verlässt heute Berlin. Er wird inzwischen auch für einen konkreten Posten in K... dpa

Andrij Melnyk hat Deutschland verlassen. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Nach fast acht Jahren als ukrainischer Botschafter in Deutschland ist Andrij Melnyk Richtung Kiew aufgebrochen, wo er einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen soll. Er sei gegen 10.00 Uhr mit dem Auto von seiner Residenz abgereist, teilte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Montag wird sein Nachfolger Oleksii Makeiev in Berlin erwartet. Der Wechsel an der Spitze der Botschaft wird formell aber erst mit der Akkreditierung bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vollzogen, für die es noch keinen offiziellen Termin gibt.