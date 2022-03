Derzeit ist noch völlig unklar, ob es für die Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht gegen Corona eine Mehrheit im Bundestag geben wird. Es zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab, dass die technische Umsetzung eines derartigen Gesetzes ein Bürokratiemonster werden könnte. Das legen vor allem Ausführungen des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) nahe.

In einer schriftlichen Stellungnahme für eine Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss am Montag lehnt der Spitzenverband es kategorisch ab, dass die Krankenkassen an der Durchführung der Impfpflicht beteiligt werden. Der Spitzenverband der GKV spricht sich nicht für oder gegen eine Impfpflicht aus, kritisiert aber, dass der Entwurf zur allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren den Krankenkassen gegenüber ihren Versicherten „umfangreiche Erhebungs-, Prüf- und Meldepflichten“ auferlege.

Das aber könne man schon organisatorisch nicht leisten. So solle ein dezentrales Meldesystem bei jeder Krankenkasse ausgebaut werden. Schon das aber würde „millionenfach fehlerhafte Prozesse“ initiieren, mit denen das angestrebte Ziel nicht erreicht werde. „Millionen von Bürgerinnen und Bürgern würden zu Unrecht, trotz einer vollständigen Immunisierung, den Bußgeldstellen gemeldet werden müssen“, warnt der Verband. „Die Krankenkassen sind … keine Gesundheits- oder Ordnungsbehörden.“ Gleichzeitig verfügten die Krankenkassen aber auch nicht über die erforderlichen Daten, um die Versicherten „sicher zu erreichen.“

Für besonderes Aufsehen sorgte ein weiterer Einwand des Spitzenverbandes. Die Krankenkassen könnten ihre Versicherten nicht rechtzeitig informieren, weil in Europa derzeit Papiermangel herrsche, heißt es in der Stellungnahme: „Somit fehlt Material für die rund 120 Millionen Schreiben.“ Die Krankenkassen müssten nach Gesetzesverkündung bis zu 1,8 Millionen Schreiben pro Woche drucken und versenden, um die Frist einzuhalten, die das Gesetz auferlege. Dies sei auch deshalb nicht umsetzbar, da alle Krankenkassen gleichzeitig auf dieselben Dienstleister zugreifen müssten. „Für die Vergabe von Aufträgen in dieser Größenordnung wären gleichzeitig europäische Vergaberegularien anzuwenden, die ebenfalls den zeitlichen Rahmen sprengen.

Der Bundestag will im April erneut über die Impfpflicht beraten und dann auch schnell ein Gesetz verabschieden. Die Zeit drängt, denn wenn man die Impfquote bis zum Herbst noch nennenswert erhöhen will, muss ein Gesetz spätestens im Mai in Kraft treten. Nach Expertenangaben verharrt die Impfquote seit längerem bei etwa 76 Prozent.

„Wir haben noch Millionen ungeimpfte Risikopatienten in Deutschland“, warnt der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. Er verwies darauf, dass Kinder und Jugendliche zu den Hauptleidtragenden der Pandemie gehören, obwohl sie ironischerweise von der Krankheit selbst am wenigsten bedroht seien. Dafür hätten die Folgen der Lockdowns und anderer Einschränkungen multiple sekundäre Krankheitslasten hervorgebracht. Kinder selbst hätten nur einen geringen Nutzen von der Impfung, so Fischbach. „Sie werden für die Erwachsenen geimpft, die das selbst nicht wollen.“ Der Verband spricht sich seit längeren klar für eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren aus.

Virologin Melanie Brinkmann: „Es ist unwahrscheinlich, dass Omikron die letzte Variante des Corona-Virus ist“

Auch die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ist dafür. Sie verwies am Montag darauf, dass es zu weiteren Varianten des Corona-Virus kommen könnte. „Es ist unwahrscheinlich, dass Omikron die letzte Variante des Corona-Virus ist“, sagte sie. „Es gibt auch kein Naturgesetz, dass neue Varianten milder verlaufen.“ Das könne so sein, müsse es aber nicht zwangsläufig. „Diese Straße wird weiterführen und kann auch noch weitere Abzweigungen nehmen.“

Das sieht ihr Fach-Kollege Klaus Stöhr anders. „Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen und Quarantäne-Maßnahmen sind weitgehend wirkungsfrei“, sagte er. „Das Virus ist in der gesamten Bevölkerung und wird eher zufällig bei Tests erkannt.“ Er halte es für die Pandemiebekämpfung besser, wenn man schwere Verläufe verhindere. Eine allgemeine Impfpflicht würde die Krankheitslast nicht dramatisch reduzieren, sie müsste sich vielmehr auf vulnerable Gruppen reduzieren. Stöhr rechnet ebenfalls mit einer „neuen Atemwegserkrankung“ im Herbst, glaubt aber nicht, dass das Gesundheitssystem im Herbst deswegen überlastet sein wird.

Stöhr war als Experte von der Unionsfraktion im Bundestag benannt worden. Die Fraktion hat einen eigenen Antrag vorgelegt, wonach eine Impfpflicht zwar vorbereitet, durch einen Bundestagsbeschluss aber erst dann „scharf geschaltet“ werden soll, wenn es dafür wirklich Bedarf gibt. Die Abgeordneten schlagen die Schaffung eines Impfregisters vor, damit Ungeimpfte gezielt angesprochen und Geimpfte rechtzeitig zum Boostern eingeladen werden können.

Insgesamt werden im April im Bundestag fünf verschiedene Vorlagen zur Impfpflicht diskutiert. Dazu gehören zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe, in denen einmal eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren und einmal eine ab 50 Jahren vorgesehen ist. Ein dritter Gruppenantrag um Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sieht vor, die Impfbereitschaft ohne Pflicht zur Impfung zu erhöhen. Die AfD wiederum beantragt, kategorisch auf die Impfpflicht zu verzichten.

Die Anhörung am Montag im Gesundheitsausschuss zeigte, dass es zwischen den einzelnen Lagern bisher kaum Annäherung gibt. Im Vorfeld war immer mal wieder die Rede davon gewesen, dass sich einzelne Gruppen zu einem größeren Kompromissantrag zusammenschließen können – zumal sich derzeit für keinen Antrag eine deutliche Mehrheit abzeichnet.