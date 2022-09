Schiff mit knapp 400 Migranten darf in Italien anlegen Das Schiff einer deutschen Seenotrettungsinitiative darf mit Hunderten Migranten einen Hafen in Süditalien ansteuern. Einige der Menschen sind schon mehrere ... dpa

HANDOUT - Crew-Mitglieder der «Humanity 1» retten Menschen aus einem überfüllten Boot. Arez Ghaderi/"SOS Humanity"/dpa

Tarent -Das deutsche Seenotrettungsschiff „Humanity 1“ hat mit knapp 400 Migranten an Bord die Zusage erhalten, in Süditalien anlegen zu dürfen. Wie die Berliner Organisation SOS Humanity am Dienstag mitteilte, wurde ihr der Hafen von Tarent (Taranto) in der Region Apulien zugewiesen.