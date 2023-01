Schirdewan hofft in Berlin auf Ende der Wahlschlappen Nach einer Serie von Wahlschlappen für seine Partei hofft Linken-Chef Martin Schirdewan auf eine Trendwende bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12. Feb... dpa

ARCHIV - Martin Schirdewan spricht bei einer Pressekonferenz. Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin -Nach einer Serie von Wahlschlappen für seine Partei hofft Linken-Chef Martin Schirdewan auf eine Trendwende bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 12. Februar. „Ich bin sehr optimistisch, was die Berlin-Wahl betrifft“, sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und er fügte hinzu: „Mein Ziel für die Wahl ist, dass wir zumindest unser Ergebnis von 2021 halten.“