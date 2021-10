Berlin - Diese Zwangsläufigkeit kennen wir ja schon aus dem vergangenen Jahr: Es ist Herbst und die Zahlen bei den Corona-Infektionen steigen wieder. Dagegen ließe sich etwas unternehmen, denn ausreichend Impfstoff gibt es ja. Es hapert allerdings immer noch an der Impfbereitschaft einer zu großen Zahl von Menschen. Und das könnte demnächst fatale Folgen für Ältere und vorerkrankte Menschen haben, die sich nicht impfen lassen können, und auch für die gerade erst zurückgewonnenen Freiheiten.

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag laut Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt bundesweit bei 110,1. Die Tendenz ist steigend.

Von verschiedenen Seiten wird jetzt immer dringender eine Auffrischungs-Impfung empfohlen. Denn immerhin bei den Impfwilligen könnte man doch jetzt für ausreichenden Schutz sorgen. Die dritte Spritze haben inzwischen 1,61 Millionen Menschen bekommen, wie aus Meldedaten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hervorgeht. Es müsse schneller gehen, sagt dazu allerdings Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD. Gerade bei Älteren sei eine Verbesserung des Impfschutzes dringend erforderlich, so Lauterbach. Er fordert sogar eine neue Impfkampagne zur Nutzung der Booster-Impfungen in dieser Altersgruppe. Der Bundesvorsitzende des Virchowbundes der niedergelassenen Ärzte Dirk Heinrich sieht ähnlich große Dringlichkeit. Eine Booster-Impfungen für die vulnerablen Gruppen würden dringend gebraucht, sagte er.

Auch der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hält die Booster-Impfung für einen sehr wichtigen Part in der Bekämpfung der Pandemie. Dies gelte für Patientinnen und Patienten wie auch für das Krankenhauspersonal. Und Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, beklagt wie Lauterbach den „schleppenden Verlauf“ bei den Drittimpfungen.

Allerdings ist die allgemeine Verwirrung um die Corona-Impfung nicht kleiner geworden in den letzten Wochen. Aktuelle Diskussionen wie beispielsweise die um den ungeimpften Fußballnationalspieler Joshua Kimmich verdecken, dass es auch um die Auffrischungsimpfung gerade ein erhebliches Informationsdefizit gibt.

Booster-Impfungen gibt es bereits seit September. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wird das Auffrischungsangebot auch gut angenommen. „Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass das Interesse an Booster-Impfungen gemäß der Stiko-Empfehlung durchaus groß ist“, sagte ein Sprecher. Man empfehle, die Impfung gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) wahrzunehmen. Die KBV, die rund 181.000 in Praxen tätige Ärzte und Psychotherapeuten vertritt, sieht also kein grundsätzliches Problem.

Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen in der vergangenen Woche aktualisiert. Empfohlen wird eine Auffrischung seitdem für Personen ab 70 Jahren, Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Pflegende, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt, immungeschwächte Menschen und ihre Kontaktpersonen und Personen, die den Wirkstoff Janssen von Johnson und Johnson erhalten haben.

Die Auffrischimpfung soll frühestens 6 Monate nach der aus zwei Impfstoffdosen bestehenden Grundimmunisierung verabreicht werden. Unabhängig davon, welcher Impfstoff bei der vorher erfolgten Immunisierung verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff genutzt werden. Erfolgte die Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff, soll möglichst der gleiche Impfstoff angewendet werden. Personen, die vor oder nach der Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine Auffrischimpfung empfohlen.

Unklar ist zurzeit, ob und wenn ja wann es zu einer Empfehlung zur Auffrischung für alle kommen wird. Derzeit laufen entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen. Die Studienlage werde beobachtet und bewertet, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts am Dienstag der Berliner Zeitung. Zeitlich eingrenzen könne sie das nicht.

Zur Auffrischung war bisher das Präparat der Hersteller Pfizer und Biontech zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat nun auch eine Corona-Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna ermöglicht. Ein Booster enthält nach Empfehlung der EMA nur die Hälfte einer gewöhnlichen Impfdosis. Eine Entscheidung über eine Booster-Impfung treffen die nationalen Behörden.