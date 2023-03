Scholz äußert Sorge angesichts israelischer Justizreform Den Protesten gegen seine umstrittene Justizreform dürfte der israelische Ministerpräsident Netanjahu auch bei seinem Kurzbesuch in Berlin nicht entkommen. W... dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz hat Bedenken Deutschlands angesichts der umstrittenen Justizreform in Israel geäußert. „Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam - und das will ich nicht verhehlen: mit großer Sorge“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin.