Scholz: Balkan-Staaten gehören zum demokratischen Europa Seit mehr als 20 Jahren bemühen sich mehrere Länder des Westbalkans um eine Annäherung an die EU. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine scheinen gemein... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD) spricht zum Auftakt des Westbalkan-Gipfels. Michele Tantussi/POOL AP/AP

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Anstrengungen der sechs in die EU strebenden Balkan-Staaten für eine stärkere Zusammenarbeit begrüßt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sei die Integration noch wichtiger geworden, machte Scholz am Donnerstag in Berlin zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit den Balkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien deutlich.