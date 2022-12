Scholz dankt jüdischen Gemeinden für Aufnahme von Ukrainern Bundeskanzler Olaf Scholz hat der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gedankt. Das sei eine große Unterst... dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz hat der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gedankt. Das sei eine große Unterstützung, sagte der SPD-Politiker am Montag beim Besuch der jüdischen Heinz-Galinski-Grundschule in Berlin. An der Schule gebe es eine Willkommensklasse für ukrainische Schülerinnen und Schüler, und die Kinder täten alles dafür, dass sich die neuen Mitschüler auch wirklich willkommen fühlten.