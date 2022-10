Scholz empfängt Orban am Montag in Berlin Unganrs Ministerpräsident Victor Orban ist in der EU politisch isoliert. Am Montag kommt er dennoch zu Gesprächen nach Berlin. Die ganz große Bühne will Olaf... dpa

Olaf Scholz (r) und Viktor Orban beim EU-Gipfel in Prag. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im Berliner Kanzleramt. „Im Mittelpunkt werden die Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die neueren Entwicklungen in diesem Zusammenhang stehen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin.