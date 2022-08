Demonstranten beschimpfen Olaf Scholz als „Volksverräter“ Bei einem Besuch in Neuruppin erneuert der Kanzler sein Versprechen weiterer Entlastungen für die Bürger. Es gab Proteste. dpa kme

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil. dpa/Kay Nietfeld

Neuruppin -Begleitet von lauten Protesten hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend einer Bürgerversammlung in Neuruppin gestellt. Die Veranstaltung auf dem Schulplatz in der brandenburgischen Stadt war begleitet von lauten Protesten. Demonstranten riefen „Volksverräter“, „Lügner“ und „Hau ab“. Scholz war kaum zu verstehen.