Scholz: Kampf gegen Antisemitismus allerhöchste Priorität Der Bundeskanzler würdigt das Erinnern an den nationalsozialistischen Massenmord an den Juden Europas - und kommt zurück auf den Eklat um Palästinenserpräsid... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises Yad Vashem. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem Antisemitismus in Deutschland den Kampf angesagt und scharfe Kritik an jeder Art von Relativierung des NS-Massenmords an den Juden Europas geübt. „Für die Bundesregierung kann ich sagen: Der Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat für uns allerhöchste Priorität“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin. „Antisemitismus - und dazu zählt die Relativierung des Holocaust - werden wir in Deutschland nicht dulden.“