Scholz mache „arrogante Angriffe“ gegen Wohnungsenteignung

Zu sehen ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Berlin -Die Linke geht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen dessen Vorbehalten gegen die Enteignung großer Wohnungsbaugesellschaften hart an. Es handele sich um „arrogante Angriffe“ des Bundeskanzlers, sagte Parteichef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Der Berliner Volksentscheid von 2021 müsse umgesetzt werden.