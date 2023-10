Scholz: Nach Brandanschlag stärkere Sicherheitsvorkehrungen

Kairo/Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz hat verstärkte Sicherheitsvorkehrungen nach dem Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin angekündigt. „Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Kairo. Auch gewalttätige und mit antisemitischen Parolen begleitete Veranstaltungen seien nicht zu akzeptieren. „Da müssen die Versammlungsbehörden das ihre tun, zum Schutz der jüdischen Einrichtungen die Polizei. Und das werden wir auch machen und alles verstärken.“

Scholz will an diesem Sonntag an der Eröffnung der Synagoge in Dessau teilnehmen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag ankündigte. Die Bundesregierung verurteile den Anschlag auf das Gemeindezentrum auf das Schärfste. „Aggression und Hass gegen eine Religion und gegen die, die ihr angehören, tolerieren wir nicht. Wir stellen uns dem mit aller Kraft entgegen“, sagte Büchner. Der Kampf gegen Antisemitismus sei eine zentrale Aufgabe des demokratischen Rechtsstaats und der gesamten Gesellschaft. „Die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens, aber auch der Schutz jüdischer Einrichtungen hat für uns oberste Priorität.“

Auf ein Haus mit mehreren jüdischen Einrichtungen an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte waren nach Angaben der Gemeinde in der Nacht zu Mittwoch Brandsätze geworfen worden. Neben einer Synagoge ist dort auch eine Kindertagesstätte untergebracht. Das Gebäude geriet nicht in Brand. Die Brandsätze sollen es verfehlt haben, wie der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie wichtig der Schutz jüdischer Einrichtungen sei, habe sich in der vergangenen Nacht in Berlin gezeigt, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall. Die Berliner Polizei sei vor Ort gewesen und habe eingreifen können. „Nach dem Kenntnisstand, der uns vorliegt, konnten diese Brandsätze sehr schnell gelöscht werden“, sagte der Sprecher.