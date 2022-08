Scholz trifft Einsatzkräfte und Bürger in seinem Wahlkreis Kanzler Olaf Scholz (SPD) absolviert an diesem Mittwoch Ortstermine in seinem Wahlkreis, zu dem neben der Landeshauptstadt Potsdam mehrere Gemeinden in Brand... dpa

Beelitz-Heilstätten/Michendorf -Kanzler Olaf Scholz (SPD) absolviert an diesem Mittwoch Ortstermine in seinem Wahlkreis, zu dem neben der Landeshauptstadt Potsdam mehrere Gemeinden in Brandenburg gehören. Heute besucht er gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin Sonja Eichwede zunächst das Feuerwehrtechnische Zentrum in Beelitz-Heilstätten. Dort will er mit Einsatzkräften von Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sprechen, die unter anderem an der Bekämpfung der jüngsten Waldbrände in Beelitz und Treuenbrietzen in Brandenburg beteiligt waren.