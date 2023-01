Scholz und Baerbock betonen Bedeutung des Außen-Bundesamts Der Kanzler und die Außenministerin gemeinsam auf einem Termin - das ist ganz selten der Fall. Umso größer ist das Signal, das Olaf Scholz und Annalena Baerb... dpa

ARCHIV - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Michael Kappeler/dpa

Brandenburg/Havel -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben in Brandenburg bei einem seltenen gemeinsamen Termin auf die wachsende Bedeutung der Gewinnung von Fachkräften hingewiesen. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das im Jahr 2021 in Brandenburg/Havel die Arbeit aufnahm, bearbeitet die Visa - und stellt damit die Weichen dafür, dass Fachkräfte nach Deutschland kommen. Scholz und Baerbock machten am Dienstag deutlich, dass die Behörde künftig noch wichtiger wird. Der SPD-Kanzler und die Grünen-Ministerin demonstrierten bei dem Besuch Einigkeit.