Scholz und Biden reisen nach Israel: Was können sie bewirken?

Amerikas Präsident Joe Biden wird am Mittwoch nach Israel reisen, um seine Solidarität mit dem engsten Verbündeten der USA im Nahen Osten zu zeigen und Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Eskalation des Konflikts in der Region zu erörtern. Die ungewöhnliche Reise eines Präsidenten in die Nähe eines aktiven und sich ausdehnenden Kriegsgebiets erfolgt zu einer Zeit, in der die von den USA geführten Bemühungen zur Einrichtung eines humanitären Korridors zum Gazastreifen ins Stocken geraten sind.