Scholz und Giffey besuchen BMW-Motorradwerk in Berlin Mitten im Wahlkampf für die Wiederholungswahl in Berlin besuchen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) ei... dpa

Berlin -Mitten im Wahlkampf für die Wiederholungswahl in Berlin besuchen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) einen wichtigen Industriebetrieb in der Hauptstadt. Bei der Visite am Montag (ab 11.45 Uhr) im BMW-Motorradwerk in Spandau stehen Themen wie die Fachkräfteausbildung und die Elektromobilität im Fokus, wie die Berliner Senatskanzlei mitteilte.