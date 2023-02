Scholz und Macron treffen Selenskyj in Paris London - Paris - Brüssel: Die Europa-Reise von Wolodymyr Selenskyj fällt ausgiebiger aus als erwartet. Nach Berlin kommt der ukrainische Präsident allerdings... dpa

Präsident Wolodymyr Selenskyj will von London nach Paris weiterreisen. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Berlin/Paris -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron werden am Mittwochabend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris treffen. Das bestätigte der Elysée-Palast in Paris. Das Gespräch findet nach Selenskyjs Besuch in London statt. Es wird erwartet, dass der ukrainische Präsident anschließend nach Brüssel reist, um dort am EU-Gipfel teilzunehmen.