Scholz: Unverständnis für mangelnde Behörden-Digitalisierung Prominenz aus Politik und Kultur beim Kongress der „FAZ": Es ging um Wirtschaft und Raumfahrt, um den „Tatort" und Digitalisierung. Dazu hatte auch Bundeskan...

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim «FAZ»-Kongress 2023 im Casino auf dem Campus der Goethe-Universität Frankfurt. Boris Roessler/dpa

Frankfurt -Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Unverständnis für die mangelnde Digitalisierung der Ausländerbehörden in den Ländern geäußert. „Ich frage mich, wo leben wir eigentlich“, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Kongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) in Frankfurt. Fast zehn Jahre nach der letzten Flüchtlingskrise sei vielleicht ein Viertel der Ausländerbehörden digitalisiert. „Das kann doch nicht wahr sein“, äußerte sich Scholz empört. „Warum können wir elektronische Akten nicht einfach von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde verschicken?“