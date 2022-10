Scholz: Volle Unterstützung gegen hohe Energiepreise Die Gaspreisbremse soll für private Haushalte ab März greifen. Es gibt immer mehr Kritik, das sei zu spät. Dieser schließt sich nun auch der SPD-Chef Klingbe... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will einen möglichen früheren Starttermin der Gaspreisbremse zum 1. Januar ausloten. Peter Kneffel/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Bürgern und Unternehmen in Deutschland die volle Unterstützung der Bundesregierung beim Abfedern der hohen Energiepreise zugesichert. „Das ist die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger: Es ist alles dafür getan, dass wir sie unterstützen können. Und wir werden es tun“, sagte Scholz am Samstag bei einem Landesparteitag der bayerischen SPD in München. „Wir werden viel Geld einsetzen, um mit Strompreisbremse und Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass für die Unternehmen - die großen und die kleinen, für die Bürgerinnen und Bürger - die Preise so lange bezahlbar bleiben, wie sie ansonsten zu hoch sind“, versprach der Kanzler.