Scholz wirbt für den Klimaschutz: „Das kann man schaffen“ Der Klimawandel, der Ukraine-Krieg, die Unterstützung für Kinder - beim Bürgergespräch des Kanzlers in seinem Wahlkreis geht es um viele Sorgen. Scholz nimmt... Oliver von Riegen , dpa

Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, spricht während einer Pressekonferenz auf einem EU-Gipfel. Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Potsdam -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Pläne der Ampel-Koalition für mehr Klimaschutz gegen Kritik verteidigt. „Das kann man schaffen, das ist möglich, und das bringt sogar viel für uns“, sagte Scholz am Samstag bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam. Er verwies auf das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität - also vollen Ausgleich des Ausstoßes klimaschädlicher Gase - zu erreichen. Klimaschützer halten die Pläne für zu wenig ambitioniert. Das Thema führte zu einer regen Debatte in dem Bürgerhaus am Schlaatz.