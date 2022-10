Schönste Erntekrone Brandenburgs schmückt den Landtag Der Brandenburger Landtag schmückt sich mehrere Wochen lang mit der schönsten Erntekrone des Landes. „Die Krone im Plenarsaal erinnert uns Abgeordnete bis in... dpa

Potsdam -Der Brandenburger Landtag schmückt sich mehrere Wochen lang mit der schönsten Erntekrone des Landes. „Die Krone im Plenarsaal erinnert uns Abgeordnete bis in den November daran, welche unverzichtbare Arbeit die Menschen auf dem Land leisten - Frauen wie Männer“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag in Potsdam.