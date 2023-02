Schottische Regierungschefin kündigt Rücktritt an Mehr als acht Jahre stand Nicola Sturgeon an der Spitze des nördlichsten britischen Landesteils. Nach mehreren Dämpfern zieht sie sich nun zurück. dpa

ARCHIV - Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin von Schottland, will Berichten zufolge zurücktreten. Russell Cheyne/PA Wire/dpa

Edinburgh -Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gibt ihr Amt auf. „Ich kündige meine Absicht an, als Regierungschefin und Chefin meiner Partei zurückzutreten“, sagte die 52-Jährige am Mittwoch in Edinburgh. Auch wenn diese Entscheidung für viele überraschend und für manche zu früh komme, wisse sie „mit meinem Herzen und meinem Verstand, dass dies der richtige Zeitpunkt“ sei. Sie wolle als „First Minister“ und Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) im Amt bleiben, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden sei.