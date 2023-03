Schottische Regierungschefin Sturgeon: Emotionaler Abschied Acht Jahre lang leitete Nicola Sturgeon die Regierungsgeschäfte in Edinburgh - als erste Frau in diesem Amt. Jetzt ist ihre Zeit als „First Minister“ vorbei. dpa

Die scheidende Regierungschefin Nicola Sturgeon bei ihrer letzten Fragestunde im schottischen Parlament in Edinburgh. Jane Barlow/PA Wire/dpa

Edinburgh -Mit emotionalen Worten und unter starkem Beifall hat sich Schottlands scheidende Regierungschefin Nicola Sturgeon im Regionalparlament verabschiedet. „Worte werden niemals die Dankbarkeit und Ehrfurcht in meinem Herzen für die Möglichkeit ausdrücken, als Ihr „First Minister“ zu dienen“, wandte sich Sturgeon am Donnerstag auch an die Bevölkerung. Das Amt sei „das Privileg meines Lebens“ gewesen. Nach acht Jahren - so lange wie niemand vor ihr - sei es aber an der Zeit, zur Seite zu treten, sagte die 52-Jährige in Edinburgh.