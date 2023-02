Schubert: Jeder Senat ist an den Volksentscheid gebunden Für Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert führt an einem Gesetz zur Enteignung von großen Wohnungsunternehmen kein Weg vorbei. Schubert hält eine Einigung ... dpa

ARCHIV - Katina Schubert, Berlins Linke-Vorsitzende, spricht. Annette Riedl/dpa

Berlin -Aus Sicht der Linke-Landesvorsitzenden Katina Schubert kommt kein Senat an der Umsetzung des Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin vorbei. Der Volksentscheid fordere den Berliner Senat auf, einen Gesetzentwurf für die Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne vorzulegen, sagte Schubert am Montag im RBB-Inforadio. „Und an diesen Volksentscheid sind natürlich alle Senate gebunden, ganz egal welcher Färbung.“