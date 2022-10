Schubert: Städte machen Hausaufgaben im Katastrophenschutz Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will Vorbereitungen für den Fall eines großflächigen Stromausfalls vorantreiben und den Katastrophenschutz stä... dpa

Potsdam /dpa/bb) -Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will Vorbereitungen für den Fall eines großflächigen Stromausfalls vorantreiben und den Katastrophenschutz stärken. „In Deutschland reden wir zwar viel drüber momentan. Wir machen aber eigentlich nur unsere Hausaufgaben, die wir in den letzten Jahren auf kommunaler Ebene ein Stück nach hinten geschoben haben“, sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur. „Das war in vielen Kommunen - auch in Potsdam - früher gerne mal ein beliebter Sparposten. Man hat's ja nicht gebraucht.“ Schubert leitete früher das Referat für Brand- und Katastrophenschutz im brandenburgischen Innenministerium.