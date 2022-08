Schule beginnt für Berliner Erstklässler Die Schultüte hat ihren Zweck erfüllt, jetzt beginnt in den ersten Klassen der Unterricht. Damit besucht eine Rekordzahl von Schülern die Berliner Schulen. D... dpa

Schulanfänger haben ihre Schulranzen vor sich abgestellt.

Berlin -Zwei Tage nach ihrer offiziellen Einschulung beginnt für 37.000 Berliner Mädchen und Jungen an diesem Montag der Schulalltag. Verbände riefen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf, besonders vor Schulen rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren. In diesem Jahr beginnen so viele junge Menschen in Berlin ihre Schullaufbahn wie seit 2005 nicht. Für die älteren Jahrgänge hatte der Unterricht schon in der vergangenen Woche wieder angefangen.