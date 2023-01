Schüle: Gespräch Selenskyjs mit Studenten starkes Zeichen Das geplante Gespräch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Studierenden in Deutschland hat Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ... dpa

ARCHIV - Manja Schüle (SPD), Brandenburger Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Soeren Stache/dpa/Archiv

Potsdam -Das geplante Gespräch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Studierenden in Deutschland hat Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) als „starkes Statement“ bezeichnet. Dass Selenskyj sich Zeit für junge Menschen und die vielen in Deutschland studierenden Ukrainer nehme, sei nicht zu unterschätzen, sagte die Ressortchefin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend. „Er redet nicht nur mit Staatsoberhäuptern, sondern er redet mit der Zukunft dieser Erde und Europas.“ Die Zukunft seien die jungen Menschen, die Studierenden. Sie sei sehr stolz, dass die Initiative für die Veranstaltung von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ausgegangen sei. Dort studieren und arbeiten derzeit fast 240 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.