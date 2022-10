Schulen können sich für Anti-Mobbing-Kurse bewerben Mehr Toleranz und Respekt im Klassenzimmer: Berliner Grundschulen können sich ab sofort für ein zweitägiges Anti-Mobbing-Präventionsprogramm mit TV-Moderator... dpa

Berlin -Mehr Toleranz und Respekt im Klassenzimmer: Berliner Grundschulen können sich ab sofort für ein zweitägiges Anti-Mobbing-Präventionsprogramm mit TV-Moderator und Komiker Tom Lehel bewerben. Das Programm richtet sich an Schüler der Klassenstufen drei und vier sowie deren Eltern und Lehrer, wie die Bildungssenatsverwaltung am Mittwoch mitteilte. Unterteilt ist es in ein „Event“, das aus Lesung, Popkonzert und Stand-Up-Comedy besteht. Zudem gebe es eine Vertiefung, einen Elternabend und eine Fortbildung.