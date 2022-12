Schüler plante Anschlag: Geständnis vor Gericht angekündigt Im Mai entging die Ruhrgebietsstadt Essen eventuell nur knapp einem rechtsextremen Terroranschlag. Ein 16-jähriger soll entschlossen gewesen sein, an seiner ... Frank Christiansen , dpa

ARCHIV - Polizeifahrzeuge vor dem Don-Bosco-Gymnasium. Hier wollte der 16-jährige deutschen Schüler ein «Massaker» anrichten (Archivbild). David Young/dpa

Düsseldorf -Vor dem Prozess um einen vereitelten rechtsextremen Terroranschlag auf ein Gymnasium in Essen hat die Verteidigung ein Geständnis angekündigt. Angeklagt ist ein 17-Jähriger. Sein Mandant werde „geständig sein“, sagte Verteidiger Andreas Wieser in Essen auf dpa-Anfrage. „Mir ist wichtig, dass man bei einem so jungen Menschen genau hinguckt“, sagte der Strafverteidiger.