Schulstart für mehr als 300.000 Schüler mit Corona-Tests

ARCHIV - Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nach gut sechs Wochen Sommerferien startet für rund 303.000 Schülerinnen und Schüler am heutigen Montag wieder der Unterricht. In der ersten Woche nach den Sommerferien gilt für nicht immunisierte Schüler, Lehrkräfte und andere Beschäftigte an den Schulen eine dreimalige Testpflicht. Anschließend soll es keine Corona-Beschränkungen mehr geben und der Unterricht in allen Klassen ohne Masken in Präsenz stattfinden.