Schwarzer stirbt drei Wochen nach Polizeieinsatz in Berlin Ein schwarzer Mann mit psychischer Erkrankung kollabiert bei einem Polizeieinsatz, drei Wochen später stirbt er im Krankenhaus. Nun werden der Polizei Brutal... dpa

ARCHIV - Die Berliner Charité. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Vor rund drei Wochen ist ein 64 Jahre alter Mann bei einem Polizeieinsatz in Berlin zusammengebrochen - am Donnerstag ist er im Krankenhaus gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Freitagmorgen den Tod des psychisch kranken Schwarzen in der Universitätsklinik Charité.