Sea-Watch will weiteres Schiff zur Seenotrettung schicken 45.000 Bootsmigranten hat Sea-Watch nach eigenen Angaben bereits vor dem Ertrinken gerettet. Jetzt tauft die Hilfsorganisation ein weiteres Schiff: Es soll d... dpa

ARCHIV - Einer der Vorgänger des neuen Schiffs: Die Sea Watch 3 im Einsatz im Juli auf dem Mittelmeer. pa Nora Boerding/Sea-Watch via AP/d

Hamburg -Die Hilfsorganisation Sea-Watch will ein weiteres Schiff für die Rettung von Bootsmigranten ins Mittelmeer schicken. Am Donnerstagnachmittag soll das neue Schiff der Flotte in Hamburg getauft werden, wie Sea-Watch am Dienstag mitteilte. Die „Sea-Watch 5“ sei eine „Reaktion auf den harten parlamentarischen Rechtsruck in Italien, als gemeinsame Antwort auf das politische Schweigen und Sterben Lassen auf dem zentralen Mittelmeer“.