Sechs Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist derzeit extrem angespannt. Bei einem Militäreinsatz in Nablus gibt es Tote und Verletzte. Die... dpa

ARCHIV - Israelische Sicherheitskräfte sind im Januar im Westjordanland bei Zusammenstößen nach der Beerdigung eines Palästinensers im Einsatz. (Archivbild) Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv/Ramallah -Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Zudem wurden 73 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte. Sechs davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten ist demnach auch ein 72-Jähriger.