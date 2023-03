Seibeld will Politik familienfreundlicher gestalten Berlins neue Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld will für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Politik arbeiten. „Mir ist es wichtig, Politik a... dpa

Cornelia Seibeld (Mitte, vorne) spricht bei der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Carsten Koall/dpa

Berlin -Berlins neue Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld will für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Politik arbeiten. „Mir ist es wichtig, Politik auch in den konkreten Abläufen familienfreundlicher zu gestalten“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag nach ihrer Wahl im Abgeordnetenhaus. „Und zwar nicht nur, weil Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Familie auch mein Leben mitbestimmt. Sondern auch, damit sich jenseits dieses Hauses mehr Menschen angesprochen fühlen, sich zu engagieren.“