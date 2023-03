Seibeld: Wir sind schon familienfreundlicher geworden Die CDU hat Cornelia Seibeld für das Amt der Präsidentin im Abgeordnetenhaus nominiert. Sie wäre erst die zweite überhaupt. An die erste hat sie noch eindrüc... dpa

ARCHIV - Die Abgeordnete Cornelia Seibeld (CDU) spricht bei der 75. Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Berlin -Cornelia Seibeld hat gute Chancen, die nächste Präsidentin des Landesparlaments zu werden. Die CDU-Fraktion hat sie dafür nominiert, bei der Plenarsitzung am Donnerstag soll sie gewählt werden. Bisher gab es erst einmal eine Frau an der Spitze des Berliner Abgeordnetenhauses: Hanna-Renate Laurien (1991-1995), ebenfalls eine Christdemokratin. Für den Fall ihrer Wahl sei natürlich besonders, erst als zweite Frau dieses Amt zu übernehmen, sagte Seibeld der Deutschen Presse-Agentur. „Es macht es auch besonders, die mittelbare Nachfolgerin von Hanna-Renate Laurien zu sein“, so die CDU-Abgeordnete und bisherige Vizepräsidentin.