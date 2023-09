Baerbocks Botschafter sorgt für Eklat in Israel

Israel hat offiziell dagegen protestiert, dass der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, als Zuschauer an einer Beratung des Obersten Gerichts zur umstrittenen Justizreform teilgenommen hat. Ein Sprecher der israelischen Botschaft in Berlin bestätigte der Berliner Zeitung den Protest. Er sagte: „Auf Anweisung des israelischen Außenministers Cohen hat ein hoher diplomatischer Beamter mit Botschafter Seibert gesprochen und unseren Protest in dieser Angelegenheit zum Ausdruck gebracht. Ähnliche Botschaften wurden von der israelischen Botschaft in Berlin an das Auswärtige Amt übermittelt.“

Israels Oberstes Gericht hatte sich am vergangenen Dienstag in einer historischen Verhandlung mit den umstrittenen Plänen der ultrakonservativ-religiösen Regierung für den Umbau der Justiz befasst. Erstmals in der Geschichte des Landes kamen alle 15 Richter zusammen, um über acht Petitionen gegen eine verabschiedete Grundgesetzänderung zu beraten. Bei dieser Gerichtsverhandlung war auch Seibert als Zuschauer dabei. In einem auf Social Media veröffentlichten Video sagte er auf Hebräisch: „Ich denke, etwas Wichtiges passiert hier für Israels Demokratie. Wir als Freunde Israels schauen mit großem Interesse auf das Oberste Gericht. Das wollte ich mir ansehen.“

The place to be this morning #בגץ pic.twitter.com/x7oVMPgsPg — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) September 12, 2023

Seibert ist ein ehemaliger ZDF-Journalist, den sein Hannoveraner Schulkollege und spätere ARD-Talkmaster Giovanni Di Lorenzo Bundeskanzlerin Angela Merkel als Regierungssprecher empfahl. In dieser Funktion diente er nicht nur länger als seine Vorgänger, er wurde auch zum engsten Berater Merkels. Sein Auftreten in Pressekonferenzen wurde von vielen seiner ehemaligen Kollegen oft als herablassend empfunden.

Das Auswärtige Amt versuchte zunächst, den Protest Israels unter der Decke zu halten. Die Times of Israel berichtet, das Ministerium von Annalena Baerbock habe zunächst angegeben, „Medienberichte“ über den Protest nicht bestätigen zu können. Baerbocks Beamte legten sogar nach: „Die Beobachtung wichtiger politischer, auch innenpolitischer Entwicklungen in den jeweiligen Gastländern ist eine zentrale Aufgabe der Diplomaten“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes in einer Erklärung laut der Times of Israel.

Der Besuch von Seibert bei der Anhörung, sei geradezu „ein hervorragendes Beispiel für diese gängige Praxis“, heißt es in der Erklärung weiter.



Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte Seibert ebenfalls: „Der deutsche Botschafter ist ein sehr engagierter Mann mit sehr klaren Prinzipien. Und ich glaube, dass das auch jeder weiß – auch in Israel“, sagte Scholz am Montag in New York.