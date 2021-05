Berlin - In Deutschland werden jetzt wieder Israel-Fahnen verbrannt. Vor den Synagogen laufen Menschen zusammen und brüllen „Scheiß Juden“. In Deutschland müssen die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen deshalb noch mehr verschärft werden. Öffentlich Kippa tragen in Deutschland? Ein Davidstern um den Hals? Besser nicht. Es ist eine Schande.

Nahostkonflikt: Immer die gleichen Stereotype

Im Nahen Osten hat sich der brüchige Waffenstillstand mal wieder in offenen Krieg verwandelt – und auf der anderen Seite des Mittelmeeres ist es Zeit für die üblichen Stereotype: Die einen stellen wieder einmal das Existenzrecht Israels infrage und scheuen sich nicht vor den üblen Nazi-Vergleichen. Die anderen verweisen auf die deutsche Staatsräson zum Existenzrecht Israels und sehen damit ihre größte Schuldigkeit getan.

Dazwischen verstolpern sich manche, die es mutmaßlich gut meinen, im komplizierten Geflecht des Nahostkonfliktes. Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg zum Beispiel, die einen Tweet von der Aktivistin und Journalistin Naomi Klein teilte, die eine Anhängerin der BDS-Kampagne ist, welche seit dem ersten Gaza-Krieg den Boykott israelischer Waren fordert und außerdem Sanktionen gegen das Land. Die internationale Sektion von Fridays for Future löschte still und leise einen BDS-Tweet, den sie zuvor geteilt hatte. Auf Twitter gibt es wütende Attacken dafür und ebenso wütende Verteidigungsreden. Und viel zu vielen geht es nur ums Rechthaben.

Klar ist, dass die verfahrene Lage in Nahost hierzulande nicht zu lösen ist. Aber es wäre schon viel geholfen, könnten wir uns darauf besinnen, den Antisemitismus in unserem eigenen Land zu bekämpfen. Allein die Tatsache, dass sich Jüdinnen und Juden in diesen Tagen nicht nur in Tel Aviv unsicher fühlen, sondern auch in Berlin und Gelsenkirchen, zeigt, dass wir vor der Haustür genug zu kehren haben. Mit unseren Nachbarn solidarisch zu sein, sollte uns doch gelingen.