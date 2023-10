Seidenstraßen-Konferenz in Tiflis: „Georgien hat seinen Platz in Europa verdient“

Angespannt ist die Stimmung im prachtvollen, mit Silber und Gold ausgestattetem Sacharia-Paliaschwili-Opernhaus zu Tiflis. Georgiens Premierminister Irakli Garibaschwili, der Auftaktredner, weiß, dass er auf dem Sessel in der Mitte platziert wird. Er sieht sich als Vermittler. Denn: links von ihm steht ein Schild des armenischen Premiers Nikol Paschinjan, rechts von ihm der Name des aserbaidschanischen Premierministers, Ali Asadov. Der Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern wird auch hier in Tiflis sichtbar.

Dabei hat der armenische Staatschef gute Nachrichten nach Georgien mitgebracht. „Wir arbeiten derzeit mit Aserbaidschan an einem Entwurf für ein Friedensabkommen und die Normalisierung der Beziehungen“, sagt er während seiner 15-minütigen Rede. Es besteht also Hoffnung, dass der Friedensprozess der beiden verfeindeten Staaten Fahrt aufnimmt.



Schon im Vorfeld des Seidenstraßen-Gipfels in der georgischen Hauptstadt gab es aus Baku positive Signale. Präsident Ilham Alijew sagte, ein Friedensabkommen mit Armenien könne noch vor Jahresende unterzeichnet werden. Für Bürger aus Drittländern sowie für Diplomaten bestehe die Hoffnung auf eine Öffnung der armenisch-türkischen Grenze.

Georgien – eine Brücke zwischen Ost und West?

Dabei soll es bei dem bisher vierten Tbilisi Silk Road Forum gar nicht primär um den Bergkarabach-Konflikt, um Krieg, Vertreibung oder Zerstörung gehen. Man will viel mehr über gemeinsamen Handel sprechen, über neue Transportwege zwischen Ost und West, über den sogenannten Mittleren Korridor, über eine neue, moderne Logistik. Insgesamt 2000 Delegierte – zumeist aus den südkaukasischen, arabischen und zentralasiatischen Staaten – tummeln sich in diesen Tagen in den Hotels und Konferenzsälen entlang der Rustaweli-Allee in Tiflis.

Der Krieg in der Ukraine hat weltweit die Handelsstrukturen mächtig durcheinandergewirbelt. Der Westen isoliert Russland seit dem Überfall; Georgien, Aserbaidschan und Co. wollen das Vakuum nun füllen. „Die historische Seidenstraßenroute ist eine lebenswichtige Verbindung zwischen Europa und Asien“, sagt Garibaschwili. Der georgische Premierminister, dem von der Opposition vorgeworfen wird, er fahre mit seiner Politik einen Kreml-freundlichen Kurs, will hingegen Brücken bauen. „Zwischen westlichen und östlichen Kulturen und für die Verbreitung von Innovation und Wissen“, so Garibaschwili.

In einem PR-Video zu Beginn der Konferenz wird der Südkaukasus und besonders Georgien als neue Verbindungsachse zwischen Asien und Europa hervorgehoben: Ob der neue Tiefseehafen Anaklia im östlichen Schwarzen Meer, die neue Autobahnstrecke von Batumi nach Tiflis oder die drei internationalen Flughäfen im Land, die neue Drehkreuze für Touristen und Geschäftsreisende werden sollen. Garibaschwili wünscht sich aus Georgien eine Art Istanbul oder Dubai 2.0.

Und Mitglied in der Europäischen Union will Georgien auch werden. Während sich beispielsweise die Bevölkerung in Georgien laut Umfragen mehrheitlich einen pro-europäischen Kurs wünscht, ist auf dem Seidenstraßen-Forum allerdings kaum ein EU-Vertreter zugegen. In weiteren Podiumsdiskussionen sprechen zwar noch der ehemalige rumänische Deutschland-Botschafter oder der ungarische Außenminister Peter Szijarto. Doch ranghohe Mitglieder der Europäischen Union oder aus der Bundesregierung finden sich auf dem Podium nicht wieder.

Das herbstliche Tiflis will auch in Zukunft ein Ort der Begegnung werden – zwischen Ost und West.

EU-Beitritt Georgiens: Entscheidung steht bevor

Die EU ist aber trotzdem ein hochbrisantes Thema in diesen Tagen. Anfang November wird nämlich die EU-Kommission ihre Einschätzung zur Umsetzung der zwölf Reformbedingungen abgeben, zum Ende des Jahres hin wird die EU dann die langersehnte Entscheidung fällen: Bekommt das Land im Südkaukasus den Kandidatenstatus oder nicht.

„Der Beitritt zur Familie der europäischen Nationen war für Georgien immer wichtig“, sagte Garibaschwili in seiner Rede, „die Errungenschaften, wie das Assoziierungsabkommen, das Freihandelsabkommen und das visumfreie Reisen“. Er lobt in seiner Ansprache – naturgemäß – die Arbeit seiner Regierung, konstatiert, dass Georgien in Zeiten „internationaler Instabilität“ ein Ort der Stabilität sei. Bis heute sind allerdings fast 20 Prozent des georgischen Territoriums von russischen Truppen besetzt, die Regionen Abchasien und Südossetien haben sich nach dem Krieg 2008 als unabhängig erklärt.



Trotzdem: Georgien habe seinen Platz in Europa verdient, so der georgische Premierminister. Die europäische Perspektive für das fast Vier-Millionen-Einwohner-Land habe „höchste geopolitische Priorität“. Und Garibaschwili ist positiv gestimmt, dass sich Brüssel für Georgien entscheiden werde.