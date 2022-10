Selenskyj: Europa kann man nur gemeinsam mit Ukraine denken 38 Milliarden Dollar - auf diese Summe schätzt Selenskyj den Finanzbedarf der Ukraine im kommenden Jahr. Schon jetzt werde Geld benötigt, um lebenswichtige I... dpa

Wer in den Wiederaufbau der Ukraine investiere, investiere in ein künftiges EU-Mitgliedsland, sagt Selenskyj bei einer internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für rasche internationale Investitionen in den Wiederaufbau seines durch den russischen Krieg stark zerstörten Landes geworben. Wer in den Wiederaufbau der Ukraine investiere, investiere in ein künftiges EU-Mitgliedsland, sagte er laut Simultanübersetzung bei einer internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin.