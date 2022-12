Selenskyj im Weißen Haus eingetroffen - Treffen mit Biden Seit Kriegsbeginn ist Wolodymyr Selenskyj nicht ins Ausland gereist. Nun kommt er nach Washington, als Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit. Aber es geht ... dpa

Vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington werden amerikanische und ukrainische Flaggen entlang der Pennsylvania Avenue gehisst. Jacquelyn Martin/AP/dpa

Washington -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum Auftakt seiner ersten bekannten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs in den USA eingetroffen. Der 44-Jährige wurde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) von US-Präsident Joe Biden und dessen Ehefrau Jill mit einem roten Teppich vor dem Weißen Haus in der Hauptstadt Washington empfangen. Biden und Selenskyj begrüßten sich mit Handschlag. Später ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.