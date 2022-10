Selenskyj mischt sich in Twitter-Streit mit Elon Musk ein Allround-Talent Elon Musk baut nicht nur E-Autos. Er will auch in politischen Fragen mitreden. Nach einem Tweet zum Krieg in der Ukraine schaltet sich nun ab... dpa

Kiew -In die Twitter-Debatte über ein Friedensszenario für die Ukraine von US-Milliardär Elon Musk hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eingemischt. „Welchen Elon Musk magst du mehr? Den Ukraine-Unterstützer oder den Russland-Unterstützer“, fragte der Staatschef am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Innerhalb von kurzer Zeit beteiligten sich mehrere Hunderttausend Menschen an der Umfrage. Über 90 Prozent bevorzugten den die Ukraine unterstützenden Musk.