Selenskyj offiziell in Kanada empfangen

Ottawa -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau offiziell in Kanada empfangen worden. Selenskyj traf heute am Parlament in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ein.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und seine Frau Olena Selenska treffen Kanadas Generalgouverneurin Mary Simon und ihren Ehemann Whit Fraser. P/dpa Adrian Wyld/The Canadian Press/A

Dort wollte sich der ukrainische Präsident bilateral mit Trudeau und kanadischen Regierungsmitgliedern treffen und danach auch eine Ansprache im Parlament halten. Später wollte Selenskyj nach Toronto weiterreisen und sich dort mit Wirtschaftsvertretern und Mitgliedern der ukrainischen Gemeinschaft treffen.

Selenskyj überbringt „viele warme Worte und Dank“

Es sei ein „sehr aufregender Tag für Kanada“ und er freue sich, Selenskyj persönlich die „starke und eindeutige Unterstützung“ der Kanadier mitteilen zu können, sagte Trudeau. Selenskyj bedankte sich für die anhaltende Unterstützung Kanadas. „Ich habe viele warme Worte und Dank von den Ukrainern zu überbringen.“ Kanada sei ein wunderschönes Land, sagte Selenskyj weiter. „Ich weiß, dass es wunderschön ist, aber ich habe natürlich jetzt keine Zeit, es zu sehen. Nach dem Sieg kommen wir sicher wieder, vielleicht mit den Kindern.“

Es handelt sich um Selenskyjs ersten Besuch in Kanada seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 - und um den dritten Stopp einer Nordamerika-Reise. Selenskyj war am Montag in New York zur UN-Vollversammlung eingetroffen und hatte am Donnerstag Washington besucht, wo er unter anderem von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen wurde. Der zusätzliche Stopp in Kanada war in der Nacht überraschend angekündigt worden.

Dankbarkeit im Vordergrund - weniger fordernd

Teil seiner Mission bei den bisherigen Stationen war es, kriegsmüde Skeptiker von seinem Kurs zu überzeugen und zu erklären, warum Gespräche mit Moskau zum jetzigen Zeitpunkt für ihn undenkbar sind. Dabei trat Selenskyj weniger fordernd auf als bei früheren Gelegenheiten und betonte seine Dankbarkeit für die Leistungen der Verbündeten.

Kanada gilt als wichtiger Unterstützer der Ukraine und hat dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs nach eigenen Angaben mehr als 8,9 Milliarden Kanadische Dollar (6,2 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt.