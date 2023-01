Selenskyj spricht online mit Studierenden an Oder und Spree Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterhält sich am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) mit Studierenden aus Frankfurt (Oder) und Berlin - per Intern... dpa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht. Uncredited/Ukrinform/dpa

Frankfurt (Oder)/Berlin -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterhält sich am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) mit Studierenden aus Frankfurt (Oder) und Berlin - per Internet. Für den digitalen Austausch sind eineinhalb Stunden vorgesehen. Die Studenten und Studentinnen treffen sich im Audimax der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) und in der Humboldt Universität in Berlin. In Berlin sind Studenten aller Universitäten in der Stadt eingeladen. Die Veranstaltung kann per Youtube-Livestream verfolgt werden.