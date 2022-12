Senat: 16.500 neue Wohnungen in diesem Jahr gebaut Der jahrelange Abwärtstrend beim Wohnungsbau dürfte in Berlin dieses Jahr vorerst gestoppt sein. Doch den gravierenden Wohnraummangel und das Problem steigen... dpa

ARCHIV - Eine Baugerüst an einem Wohnhaus. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin -Rund 16.500 neue Wohnungen werden in Berlin in diesem Jahr voraussichtlich fertig gestellt werden. Das sind zwar vier Prozent mehr als im Jahr davor, wie die Senatsverwaltung am Mittwochabend nach einem Treffen des Bündnisses für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen mitteilte. Doch um den gravierenden Wohnungsmangel in der Hauptstadt in den Griff zu kriegen, bräuchte es weiterhin deutlich mehr.