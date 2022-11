Senat: 29-Euro-Ticket wird bis März verlängert Berlin nimmt viel Geld in die Hand, um die Folgen hoher Energiepreise abzufedern. Rot-Grün-Rot versucht sich in konkreten Entlastungen, zum Beispiel im ÖPNV. dpa

ARCHIV - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spricht während einer Pressekonferenz. Soeren Stache/dpa

Berlin -Die Menschen in Berlin können den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) länger mit einem 29-Euro-Ticket nutzen als bislang geplant. „Das 29-Euro Ticket wird verlängert bis Ende März“, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung an.