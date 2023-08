Senat berät über den Wohnungsbau in der Hauptstadt

Berlin -Der schwarz-rote Senat berät am Dienstag (10.00 Uhr) unter anderem über die Pläne zum Wohnungsbau in Berlin. Der zuständige Senator Christian Gaebler (SPD) informiert die Senatsmitglieder über den aktuellen Stand. Dabei geht es auch um ein Neubauprojekt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, genauer gesagt am Lichterfelder Ring/Ecke Waldsassener Straße in Berlin-Marienfelde. Der Senat muss dafür einen Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans fällen, damit das Neubauprojekt am südlichen Stadtrand mit bis zu 340 Wohnungen starten kann.

Der Wohnungsbau gilt in Berlin angesichts von Wohnungsmangel und jahrelang gestiegenen Mieten weiterhin als Herausforderung. CDU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das vom Vorgängersenat beschlossene Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen fortzuführen und auch am Ziel für deutlich mehr Neubau festzuhalten. So sollen jährlich bis zu 20.000 Wohnungen in Berlin neugebaut werden, davon bis zu 5000 Sozialwohnungen.