Senat berät über Erfrischungsgeld und Entlastungsmaßnahmen Finanzielle Hilfen für Berliner Haushalte mit Öl- oder Pelletheizungen sind am heutigen Dienstag (ab 10 Uhr) ein Thema im Senat. Bei dessen dritten Sitzung i... dpa

ARCHIV - Stephan Bröchler spricht. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Finanzielle Hilfen für Berliner Haushalte mit Öl- oder Pelletheizungen sind am heutigen Dienstag (ab 10 Uhr) ein Thema im Senat. Bei dessen dritten Sitzung in diesem Jahr geht es um die Frage, wie die Regelungslücke geschlossen werden soll, die es im bisherigen Entlastungspaket noch gab. Angesichts von deutlich gestiegenen Energiepreisen hatte der Senat bereits Hilfen zum Beispiel für Haushalte mit Gasheizung beschlossen. Noch offen war die Frage, was mit denen ist, die mit Öl, Flüssiggas, Pellets oder Kohle heizen - berlinweit immerhin rund 330.000 Haushalte. Nun hat die Wirtschaftsverwaltung die Details erarbeitet.