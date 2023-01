Senat berät über Fernwärme und die Zukunft des ICC Der Berliner Senat will sich heute unter anderem mit dem Kauf des Fernwärmegeschäfts vom Energieunternehmen Vattenfall beschäftigen. Bei der zweiten Senatssi... dpa

ARCHIV - Stephan Schwarz (parteilos), Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin, spricht. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Senat will sich heute unter anderem mit dem Kauf des Fernwärmegeschäfts vom Energieunternehmen Vattenfall beschäftigen. Bei der zweiten Senatssitzung im neuen Jahr (Pk 13.00 Uhr) informiert Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) über den aktuellen Stand. Ende vergangener Woche ist die Frist für die sogenannte Interessensbekundung abgelaufen. Der Senat hat sein Kaufinteresse an Vattenfall Wärme am Freitag offiziell bestätigt.