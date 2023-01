Senat berät über Silvesterkrawalle und Maskenpflicht Der Berliner Senat will sich am Dienstag bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr (14.00 Uhr) unter anderem mit den Silvester-Krawallen und den zahlreichen An... dpa

Berlin -Der Berliner Senat will sich am Dienstag bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr (14.00 Uhr) unter anderem mit den Silvester-Krawallen und den zahlreichen Angriffen auf Polizei und Feuerwehr beschäftigen. Geplant ist eine Beratung über Maßnahmen, die verhindern sollen, dass es erneut zu solchen Vorfällen kommt. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat dazu unter anderem eine bessere Ausrüstung von Polizei und Feuerwehr, den verstärkten Einsatz von Bodycams und auch von sogenannten Dashcams in Feuerwehrfahrzeugen vorgeschlagen. In der Diskussion sind aber auch eine schnellere Strafverfolgung und mehr Unterstützung für die Jugendsozialarbeit.